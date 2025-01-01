Още един палестински журналист е бил убит при снощния удар на израелската армия по палатка, използвана от екип на катарската телевизия "Ал Джазира" в град Газа. С това общият брой на загиналите представители на медиите достигна шестима, предаде Франс прес, като цитира местната Гражданска защита и болничен служител.

"Фоторепортерът Мохамед ах Халди почина от раните си. С това (жертвите) стават шест", каза Махмуд Басал, говорител на Гражданска защита в ивицата Газа.

Петима журналисти от „Ал Джазира“ са убити в Газа

Ах Халди е бил журналист на свободна практика, работещ с местни медии. Мохамед Абу Салмия, директорът на болница "Аш Шифа", в близост до която е била издигната палатката, потвърди смъртта му.

Сред жертвите на удара е и 28-годишният репортер на "Ал Джазира" Анас аш Шариф, за когото израелските въоръжени сили заявиха, че е бил тяхната цел. Те го нарекоха "терорист", припомня АФП.