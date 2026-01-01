Американските военни унищожиха ирански ударен дрон, наближил "агресивно" самолетоносача "Ейбрахам Линкълн" в Арабско море, съобщават агенция Ройтерс и медиите в САЩ.
Самолетоносачът е част от бойната група в региона, която президентът на САЩ Доналд Тръмп използва, за да накара иранските лидери за преговарят за премахване на ядрената програма на Техеран, пише БНР.
По думите на говорител на американското Централно командване, цитиран от Фокс Нюз, безпилотният апарат тип "Шахед-139" е наближил "ненужно" кораба, докато плавал на около 800 километра южно от иранските брегове. Това наложило на американците, да го унищожат. За целта бил използван изтребител Ф-35.
Въпреки инцидента, от Белия дом заявиха, че не са се отказали от преговорите с иранската страна, насрочени за по-късно тази седмица.
По информация на американския сайт Аксиос, представители на САЩ и Иран ще разговарят в петък в Оман.