Американските военни унищожиха ирански ударен дрон, наближил "агресивно" самолетоносача "Ейбрахам Линкълн" в Арабско море, съобщават агенция Ройтерс и медиите в САЩ.

Самолетоносачът е част от бойната група в региона, която президентът на САЩ Доналд Тръмп използва, за да накара иранските лидери за преговарят за премахване на ядрената програма на Техеран, пише БНР .

По думите на говорител на американското Централно командване, цитиран от Фокс Нюз, безпилотният апарат тип "Шахед-139" е наближил "ненужно" кораба, докато плавал на около 800 километра южно от иранските брегове. Това наложило на американците, да го унищожат. За целта бил използван изтребител Ф-35.

Въпреки инцидента, от Белия дом заявиха, че не са се отказали от преговорите с иранската страна, насрочени за по-късно тази седмица.

По информация на американския сайт Аксиос, представители на САЩ и Иран ще разговарят в петък в Оман.