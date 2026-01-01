Над десет хиляди американски военни моряци, морски пехотинци и летци, над десетина военни кораба и десетки самолети изпълняват мисията за блокада на корабите, влизащи и излизащи от ирански пристанища, заяви Централното военно командване на САЩ (СЕНТКОМ), цитирано от Ройтерс.

"През първите 24 часа нито един кораб не е успял да премине през блокадата, а шест търговски кораба са изпълнили указанията на американските сили да се върнат към иранско пристанище в Оманския залив", се добавя в изявлението, разпространено ден след като обявената от американския президент Доналд Тръмп блокада влезе в сила.

"Блокадата се прилага безпристрастно срещу кораби на всички държави, влизащи или напускащи ирански пристанища и крайбрежни зони, включително всички ирански пристанища в Арабския и Оманския залив", посочиха от СЕНТКОМ и добавиха, че американските сили зачитат свободата на мореплаване за кораби, преминаващи през Ормузкия проток от и до неирански пристанища.