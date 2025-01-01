Актрисата от сериала "Живите мъртви" Кели Мак почина на 33-годишна възраст. Тя е известна още с ролите си в "Чикагската медицинска сестра" и "9-1-1".



Причината за смъртта са усложнения, причинени от глиом на централната нервна система. Новината беше потвърдена чрез съобщение, подписано от сестра ѝ Катрин Мак:



"С огромна тъга съобщаваме за кончината на нашата скъпа Кели. Толкова ярка и пламенна светлина премина в отвъдния живот, където всички ние в крайна сметка трябва да отидем."



Кели Мак е починала мирно в събота, заобиколена от майка си Кристен и леля си Карън.