Хиляди хорав последния му земен път. Навални беше погребан в Борисовското гробище в Москва.Предиимаше кратко опело в църквата в московската общинаВъпреки засиленото присъствие на силите за сигурност и металните ограждения хиляди хора се събраха, за да се сбогуват с. Те скандираха „Алексей“ и „Не се страхуваме!“. В тълпата бяха посланиците на Франция и Германия, както и някои от последните свободни независими политици в Русия.Ковчегът с тленните останки на опозиционера пристигна малко след 13.00 и беше посрещнат с аплодисменти.По време на краткото опело, на което присъстваха и родителите на Навални – майка му Людмила и баща му Анатоли, ковчегът бе отворен, а тялото му бе покрито с червени и бели цветя.Екипът настриймваше на живо в Youtube погребението. Те съобщиха, че са възникнали проблеми с покритието на мобилните оператори.Съпругата напусна трогателен пост в социалните мрежи, но не присъства на погребението от съображения за сигурност. Тя и децата им са в чужбина.След краткото опелобеше погребан в Борисовското гробище. Тялото му бе положено в земята под звуците на песента на Франк Синатра – My way, а след това прозвуча и музикална тема от филма „Терминатор“. Мнозина определиха това като последната шега на руския опозиционер, припомняйки най-известната фраза на Арнолд Шварценегер от филма I'll be bac.„Ковчегът бе положен в земята. Довиждане, приятелю!“, написа съратникът на покойния Навални - Иван Жданов, в приложението "Телеграм", цитиран от Франс прес.Страхът от репресии, от страна на властите, не се оказа достатъчно силен, за да попречи нада отдадат почит на покойния дисидент по време на погребението му."Днешният ден е трагичен, защото смъртта на Алексей е голяма загуба не само за семейството и близките му, на които изказваме съболезнованията си, но и за огромен брой хора. Мисля, че за милиони хора в Русия, а и не само в Русия“, каза руският опозиционер Борис Надеждин.

#UPDATE Thousands of mourners gathered Friday at a church in Moscow for the funeral of Russian opposition leader Alexei Navalny, an AFP reporter on the scene saw.



A long queue could be seen forming near the church in the southeast of the capital under a heavy police presence,… pic.twitter.com/Zudpt8ioDL