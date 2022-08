Съветникът на украинския президент Михаил Подоляк отхвърли вероятността Киев да е замесен във взривяването на автомобила, в който загина руската журналистка и политолог Даря Дугина.





„Подчертавам, че Украйна определено няма отношение към това“, цитира думите му украинското електронно издание „Лига“. Дъщерята на приближения на руския президент Владимир Путин Александър Дугин – Даря, беше убита тази нощ, след като автомобилът, който е шофирала, се взриви.

От руската прокуратура обявиха, че убийството на 30-годишната Даря Дугина е планирано предварително и има поръчков характер.

The influence Dugin is alleged to have over Putin personally is often exaggerated in the West, but his book from 1997, “The Foundations of Geopolitics”, has had much influence within the Russian military & foreign policy elites.



Let’s look at some of the maps in it.



A thread⬇️ pic.twitter.com/AbyeKUJb2v