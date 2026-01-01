Молдова съобщи, че основната ѝ електропреносна линия към Европа е била прекъсната вследствие на нощните руски удари в Украйна, призовавайки гражданите да пестят енергия по време на пиковите часове.

Бившата съветска република внася електроенергия от съседна Румъния, членка на ЕС, предимно чрез електропреносна линия, която преминава през южната част на Украйна.

„Нощните удари прекъснаха основната електропреносна връзка на Молдова с Европа. Има алтернативни маршрути, но ситуацията остава нестабилна. Отговорността носи единствено Русия“, написа президентът Мая Санду в X.

Сред използваните алтернативни маршрути са четири други междусистемни линии между Румъния и Молдова, съобщи правителството в Telegram.

„Призоваваме гражданите да използват енергията разумно по време на пиковите часове, за да се избегне претоварване на електропреносната и електроразпределителната мрежа“, добавиха управляващите, цитирани от АФП.

Външното министерство осъди руските атаки. „Тези действия подкопават регионалната енергийна сигурност и застрашават критичната гражданска инфраструктура“, написа то в Telegram.

Електропреносната линия „Исасеа–Вулканешти“ също беше засегната в края на януари, когато прекъсвания в украинската електроенергийна мрежа доведоха до спирания на тока както в Молдова, така и в Украйна.

В Молдова столицата и други градове останаха без ток в продължение на няколко часа. Движението по пътищата и граничните пунктове се управляваха ръчно.

Молдова произвежда собствена електроенергия, но разчита и на внос, предимно от съседна Румъния.

След нахлуването през 2022 г. Русия често нанася удари по украинската енергийна инфраструктура. Киев твърди, че тази зима е била най-тежката досега.