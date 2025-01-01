В село Хоптивка, община Дерхачи, Харковска област, жена вдигнала от земята руски дрон, който експлодирал в ръцете ѝ и тя загинала, съобщи Укринформ.

Агенцията се позовава на съобщение в Teлеграм от началника на военната администрация на град Дерхачи Вячеслав Задоренко.

Отбелязва се, че инцидентът е станал днес около 09:00 часа.

Украинско нападение с дронове взе една жертва в руската Липецка област

"80-годишна жена, без да се съобразява с риска за живота и безопасността си, взела руски дрон, който експлодирал в ръцете й. Тя получила фатални наранявания и починала на място", се казва в съобщението.

Задоренко подчерта, че при никакви обстоятелства не трябва да се докосват подозрителни предмети, а вместо това гражданите трябва незабавно да съобщят за наличието им на телефони 112, 101 или 102.