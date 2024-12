Русия се подготвя да изостави напълно военните си бази в Сирия, пише във вътрешен документ на германското министерство на отбраната, видян днес от ДПА.

Руското военноморско подразделение в Средиземно море вече е напуснало базата си в Тартус на брега на Сирия, се отбелязва в текста. Гаранциите за сигурност от страна на новото ръководство на страната вероятно важат само за изтеглянето на руските сили, a „не за дълготраен престой“, пише още в документа.

Satellite photos on 5 December, before #Assad regime fall, and 10 December, after Assad is gone, show Russian navy exodus from the Tartus Naval Base in #Syria. Also visible are Syrian missile boats sunk at pier.



