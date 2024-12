Хиляди сирийци от малцинствени групи са струпани по границата с Ливан, съобщи The Independent. Те бягат от страх, че ще бъдат цел на новия режим на Абу Мохамед ал-Голани.

Повечето от тях са християни и алавити, които не подкрепят революцията. Някои иранци и иракчани също предпочитат да напуснат страната, въпреки обещанието на "Хаят Тахрир аш-Шам", че няма да бъдат преследвани.

Алавитите, от които произлиза и семейство Асад, са най-голямото ислямско малцинство в Сирия, около 10% от местното население.

