Русия обяви днес, че е превзела "около половината" от украинския град Купянск в североизточната Харковска област, предаде Ройтерс.

Министерството на отбраната на Руската федерация публикува видеозапис, на който войник държи руското знаме на шосе.

Ройтерс прави уговорката, че не може да провери информацията чрез независим източник.

До момента няма коментар от украинска страна. В сутрешната си сводка от днес обаче Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна каза, цитиран от Укринформ, че всички руски атаки на Купянското направление са били отблъснати.

Министерството на отбраната на Руската федерация обяви още на 20 юни, че въоръжените сили на страната вече са в покрайнините на Купянск.

Русия вече бе превзела този град в началото на войната, която избухна през февруари 2022 г., преди Украйна да го отвоюва през септември същата година.