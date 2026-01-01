Федералната служба за сигурност на Русия (ФСС) обяви днес, че заподозрените за прострелването на един от висшите ръководители във военното разузнаване на страната - Владимир Алексеев, са признали, че са изпълнявали поръчение от Службата за сигурност на Украйна (ССУ), предаде Ройтерс.

Украйна вече отхвърли да е замесена в петъчния опит за убийство на генерал-лейтенант Алексеев, заместник-началник на руското Главно разузнавателно управление (ГРУ). Той се върна в съзнание след операция.

Русия обяви, че заподозреният стрелец - роденият в Украйна руски гражданин Любомир Корба, вече е бил разпитан след екстрадирането си от Дубай. Заподозрян съучастник - Виктор Васин, също е бил разпитан.

В изявлението на ФСС се казва, че Корба и Васин "са признали вината си" и са описали подробности за стрелбата, "извършена от името на Службата за сигурност на Украйна".

ФСС обяви, че Корба е бил вербуван от ССУ през август миналата година в Тернопил, Западна Украйна, преминал е обучение в Киев и е получавал месечна заплата в криптовалута. За убийството на Алексеев от ССУ са му били обещани 30 000 долара, казаха от ФСС.

Според руската Федерална служба за сигурност във вербуването на Корба е участвало и полското разузнаване.