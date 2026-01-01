Руската Федерална служба за сигурност (ФСС) съобщи тази сутрин, че предполагаемият съучастник и непосредствен извършител на опита за покушение срещу висшия служител от военното разузнаване генерал-лейтенант Владимир Алексеев в Москва е бил задържан в Дубай и екстрадиран в Русия, предадоха ТАСС и Ройтерс.

Друг предполагаем съучастник е заминал за Украйна, съобщи Центърът за връзки с обществеността на ФСС.

Високопоставен руски генерал е прострелян пред дома си в Москва

„Федералната служба за сигурност, съвместно с Министерството на вътрешните работи на Русия, в резултат на оперативно-следствени мерки в рамките на наказателното дело, образувано от Следствения комитет за опит за убийство на първия заместник началник на Главната дирекция на Генералния щаб на руските въоръжени сили генерал-лейтенант Владимир Алексеев, са идентифицирали съучастници в престъплението - руските граждани Виктор Васин (роден през 1959 г.), който е задържан в Москва, и Зинаида Серебрицкая, родена през 1971 г., която е заминала за Украйна“, информира Федералната служба за сигурност, цитирана от ТАСС.

Според ФСС, с помощта на партньори от ОАЕ в Дубай, руският гражданин Любомир Корба, роден през 1960 г., е бил задържан и предаден на Русия. Смята се, че той е прекият извършител на опита за покушение, допълва руската Федерална служба за сигурност, която отбелязва, че търсенето на организаторите на престъплението продължава.

Следователите предявиха на предполагаемия изпълнител на опита за покушение срещу руския генерал Алексеев - Леонид Корбе, обвинение в опит за покушение срещу сътрудник на правоохранителните органи, съобщиха от Замоскворецкия районен съд в Москва. Съдът остави Корба в ареста по искане на разследващите.

Кремъл: Руският президент е уведомен за опита за убийство на шеф от военното разузнаване

Руският външен министър Сергей Лавров обвини Украйна, че стои зад опита за убийство, който според него е бил насочен към саботиране на мирните преговори.

Украйна заяви, че няма нищо общо с опита за покушение. Шефът на Алексеев - адмирал Игор Костюков, началник на Главното разузнавателно управление (ГРУ) на Русия, бе ръководител на руската делегация на преговорите с Украйна в Абу Даби по свързаните със сигурността въпроси за евентуално мирно споразумение.

Опитът за убийство на генерал Алексеев бе извършен на 6 февруари в жилищен блок на Волоколамско шосе в северозападната част на Москва. Неизвестен нападател го простреля с няколко куршума и той бе ранен и хоспитализиран. Следственият комитет на Русия образува наказателно дело по подозрение в опит за убийство и незаконно придобиване на оръжие от организирана група.

ФСС разпространи и видеозапис от пристигането от Дубай на Любомир Корба - предполагаемият извършител на опита за покушение срещу генерал Алексеев. Корба бе транспортиран до Москва със самолет "Ембраер Легаси 650", който кацна на летище Внуково. Мъж с маска на главата бе изведен от самолета и качен веднага в микробус.

Федералната служба за сигурност на Русия разпространи също така и кадри от камери за видеонаблюдение, заснели действията на участвиците в опита за покушение срещу Алексеев. Записите показват как прекият извършител влиза в жилищен блок, след което го напуска, хвърля пистолет със заглушител в снежна преспа и изхвърля чанта. След това той си тръгва с обществения транспорт. По-късно камерите го заснемат на летището.