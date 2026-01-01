Руският генерал-лейтенант Владимир Алексеев беше хоспитализиран, след като бе прострелян днес в Москва, съобщиха Ройтерс и ТАСС, цитирайки Следствения комитет на Русия.

Алексеев е първи заместник-началник на Главното разузнавателно управление (ГРУ) на Генералния щаб на руските въоръжени сили. Когато ръководителят на руската наемническа групировка "Вагнер" Евгений Пригожин организира краткотраен метеж през юни 2023 г., Алексеев бе един от високопоставените представители, които бяха изпратени да преговарят с него, посочва Ройтерс.

От канцеларията на московската прокуратура съобщиха, че Алексеев е бил прострелян с няколко куршума пред жилищна сграда на "Волоколамско шосе" в северозападната част на Москва от неизвестен извършител, който е успял да избяга.

"Неизвестно лице е произвело няколко изстрела" срещу генерал-лейтенант Владимир Алексеев, след което е избягало, посочи в изявление Следственият комитет на Русия, цитиран от Франс прес.

"Раненият е хоспитализиран в една от градските болници", уточни Комитетът, като обяви, че е образувано разследване за "опит за убийство" и "незаконно притежание на оръжие".

Засега разследващите не посочват никакви версии за покушението.

Russian general shot and hospitalized in Moscow, Russian media sayshttps://t.co/wGJf7UjnXe pic.twitter.com/xXYoGw7xRA — CNN International (@cnni) February 6, 2026

Според официалната му биография 64-годишният генерал-лейтенант Владимир Алексеев се е отличил по-специално по време на разузнавателни операции в Сирия, където Русия се намеси през 2015 г. във войната срещу джихадистите и в подкрепа на режима на Башар Асад.

Алексеев е първи заместник на генерал Игор Костюков, който ръководи руското военно разузнаване (ГРУ).

Последният беше начело на руската делегация по време на последните преговори между Москва и Киев с посредничеството на САЩ в Абу Даби за уреждане на конфликта в Украйна.

Няколко високопоставени руски военни станаха мишени на покушения от началото на войната в Украйна, за които Москва обвинява Киев. В някои случаи украинското военно разузнаване е поемало отговорност за атаките.

Последното подобно убийство бе на началника на управлението за оперативна подготовка към Генералния щаб на въоръжените сили на Русия генерал-лейтенант Фанил Сарваров, чийто автомобил бе взривен от поставена под него бомба на 22 декември.