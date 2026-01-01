Руският президент Владимир Путин е уведомен за опита за убийство на високопоставен служител от военното разузнаване Москва, предаде Ройтерс, цитирайки говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Генерал-лейтенант Владимир Алексеев бе хоспитализиран, след като бе прострелян няколко пъти. Руските служби за сигурност работят по случая, добави Песков.

Алексеев е първи заместник на генерал Игор Костюков, който ръководи руското военно разузнаване (ГРУ). Според официалната му биография 64-годишният генерал-лейтенант Владимир Алексеев се е отличил по-специално по време на разузнавателни операции в Сирия, където Русия се намеси през 2015 г. във войната срещу джихадистите и в подкрепа на режима на Башар Асад.

От канцеларията на московската прокуратура съобщиха, че Алексеев е бил прострелян с няколко куршума пред жилищна сграда на "Волоколамско шосе" в северозападната част на Москва от неизвестен извършител, който е успял да избяга.