Руският президент Владимир Путин благодари на президента на Обединените арабски емирства (ОАЕ) шейх Мохамед бин Зайед ал Нахаян за помощта при задържането на мъж, заподозрян за стрелбата в петък срещу висшия служител от военното разузнаване генерал-лейтенант Владимир Алексеев, предаде Ройтерс, позовавайки се на говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Високопоставен руски генерал е прострелян пред дома си в Москва

Руски гражданин, роден в Украйна, е екстрадиран в Москва от Дубай по подозрения за участие в опита за покушение срещу генерал-лейтенант Алексеев, заместник-началник на Главното разузнавателно управление (ГРУ) на Русия.

По-рано днес Руската Федерална служба за сигурност (ФСС) съобщи, че предполагаемият съучастник и пряк извършител на опита за покушение срещу висшия служител от военното разузнаване е бил задържан в Дубай и екстрадиран в Русия.