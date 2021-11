At least 10 missing in Turkey building collapse



November 10, 2021 12:48 AMAt least 13 were injured when a two-storey building housing restaurants and a coffee shop collapsed.https://t.co/63xA7tvZsY pic.twitter.com/cgkPjmpWRd — Mani Subramanian Veeramani (#AskRealtorMani) (@AskRealtorMani) November 9, 2021

Building collapses in #Turkey – dozens trapped



A two-story building collapsed in eastern Turkey's Malatya on Tuesday. Search and rescue efforts are ongoing to pull some 20 people believed to be trapped under the rubble. pic.twitter.com/moYV2Jnhd2 — AwakenedL13ht (@AngelsInSuit) November 9, 2021

#BREAKING At least eight people have been rescued from the rubble after a 3-storey building collapsed in Turkey’s eastern Malatya province on Tuesday. #Malatya #Binahttps://t.co/8URF3bnj2J pic.twitter.com/GVfuarXkoF — ILKHA (@IlkhaAgency) November 9, 2021

се срути, пълна с купувачи и посетители, и погребапод тежките отломки. Инцидентът е станал на оживена улица в източния равниненпо време на вечерния час пик, когато жителите напълнили магазините на път за вкъщи от работа.Свидетели и медии съобщават, че, в резултат на който е била повредена една от носещите колони."Първо чух пукване, а след това сградата се срути. Появи се облак от прах. Беше като в деня на Страшния съд", разказва свидетелят Турхан Кобаноглу пред телевизия ХаберТюрк.Турската служба за спешна помощ AFAD съобщи, че, докато спасителите са търсили признаци на живот под купчините отломки, които са се изсипали на една от главните улици в Малатия.Длъжностните лица разпространиха противоречиви съобщения за това колко души се предполага, че са бил, когато сградата се срутила.Местният кмет Осман Гюдер заяви пред телевизия ХаберТюрк, че се смята, че. Председателят на основната опозиционна партия в Малатия Енвер Кираз смята, че броят на затрупаните е до 30 души.с пилешко месо, продавач на сушени ядки и пекарна. На втория етаж е имало кафене", каза Кираз."Това е много оживена улица. Доколкото знам, някои от хората са били ранени, докато са минавали покрай сградата". По-късно обаче ХаберТюрк съобщи, че само 10 души са останали в неизвестност.Според съобщения в медиите двама от спасените са получили сТелевизионни кадри показаха как спасителите използват, за да отстранят големи блокове отломки и се опитват да чуят признаци за оцелели, докато настъпваше вечерта.Директорът по комуникациите на Ердоган Фахреттин Алтун заяви, че държавните и регионалните власти са се