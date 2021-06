Част от дванайсететажна жилищнарано тази сутрин в югоизточния щатНа мястото са изпратени многои, полиция и пожарникари, предаде Франс прес.



До момента се съобщава за 1 жертва и 8 ранени, издирвателните действия продължават.

MBPD and @MiamiBeachFire are assisting the Town of Surfside at a partial building collapse located at 8777 Collins Avenue in Surfside, Florida. Multiple police and fire agencies from across Miami-Dade are assisting. Please follow @MiamiDadeFire for updated information. pic.twitter.com/8tORIfZfjY