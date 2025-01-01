Ирландската рок банда U2 ("Ю Ту") разкритикува остро израелското правителство заради плановете му относно Газа, предаде ДПА. Но групата също така осъди „Хамас“.

В пост в акаунтите в социалните мрежи на групата фронтменът й Боно казва: "Правителството на Израел не е израелският народ, но правителството на Израел, оглавявано от Бенямин Нетаняху заслужава нашето категорично и недвусмислено осъждане“. Той разкритикува блокадата на хуманитарната помощ и израелските планове за военно превземане на град Газа.

"Ние знаем, че „Хамас“ използва глада като оръжие в тази война, но сега Израел прави същото и аз изпитвам отвращение от този морален провал", допълва той.

Боно също така осъди „Хамас“ заради атаката срещу Израел от 7 октомври 2023 г., подчертавайки, че бойците на „Хамас“ не трябва да бъда равнопоставяни на палестинския народ, който "от десетилетия понася и продължава да търпи маргинализация, потисничество, окупация и систематична кражба на земята, която по право му принадлежи".

Боно и останалите членове на групата "Ю Ту" Адам Клейтън, Дъ Едж и Лари Мълън-младши призоваха за незабавно прекратяване на сраженията от двете страни в този конфликт.

"Да се запази животът на хората е изборът, който трябва да се направи в тази война“, казва Клейтън.

Боно призова израелската общественост да поиска неограничен достъп на професионалисти, за да предоставят те необходимата спешна медицинска помощ в Газа и на Западния бряг и да се позволи преминаването на повече камиони с хуманитарна помощ.

Дъ Едж пък заяви: „Няма мир без справедливост. Няма помирение без признание. И няма бъдеще, освен ако не допуснем миналото да се повтаря.“

"Ю Ту" обявиха, че са направили дарение в подкрепа на британската хуманитарна организация „Медицинска помощ за палестинците“.

Мълън-младши казва в публикацията: „Силата да се промени този позор е в ръцете на Израел. Без съмнение подкрепям правото на Израел да съществува и също така вярвам, че палестинците заслужават същото право и своя собствена държава. Мълчанието не е в полза на никого от нас.“

В петък израелският кабинет за сигурност одобри превземане по военен път на град Газа, което предизвика у международната общност безпокойство относно хуманитарните рискове. Няколко часа по-късно Германия спря доставките на оръжие за Израел, а председателят на Съвета на ЕС Антонио Коща предупреди, че тези израелски планове може да обтегнат отношенията между ЕС и Израел.

Смята се, че в града Газа има над един милион цивилни.