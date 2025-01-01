Израелският премиер Бенямин Нетаняху обсъди по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмп новите израелски планове за офанзива в Газа, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение от канцеларията на Нетаняху.

Нетаняху категоричен - новата офанзива в Газа ще бъде интензивна

"Двамата обсъдиха плановете на Израел за поемане на контрола върху оставащите бастиони на „Хамас“ в Газа, за да се сложи край на войната и да се постигне освобождаването на заложниците и поражението на „Хамас“, се казва в съобщението.