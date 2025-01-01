Американската кинозвезда Робърт де Ниро се впусна в битката срещу президента на САЩ Доналд Тръмп посредством създаване на политическо движение, съобщава френското издание „Депеш“ в репортаж от Ню Йорк, направен във връзка с изборите за кмет на града, произведени на 4 ноември, и изборите за губернатори на американските щати Ню Джърси и на Вирджиния, състояли се в същия ден.

Създаването на новото опозиционно движение беше оповестено именно около тези три ключови вота, проведени в навечерието на първата годишнина откакто Тръмп спечели президентските избори в САЩ в битка срещу демократката Камала Харис. Изборите в Ню Йорк, Вирджиния и Ню Джърси обаче бяха спечелени от кандидати на демократите, което навежда на мисълта, че най-после Демократическата партия е преодоляла изборния шок от миналата година и започва да се изправя на крака.

Робърт де Ниро никога не е криел ненавистта си към онова, което представлява Тръмп като политик и републиканец. Още по време на кандидатпрезидентската кампания за президентските избори през 2016 г., спечелени от Тръмп, Де Ниро нарече републиканския милиардер „свиня“, коментира "Депеш". Тогава той не се ограничи само с този коментар, но също така дефинира Тръмп и като „неудачник“, „мошеник“, „жалък тип“, „калпав артист“, „клоун, който не плаща данъците си“, „тъпанар“, „човек, на когото за нищо не му пука“. Де Ниро цитира тогава и бившия държавен секретар на САЩ Колин Пауъл, според когото Тръмп е „национално бедствие“, а после продължи с обидните квалификации, казвайки, че републиканският магнат, натрупал състояние от недвижимите имоти и шоубизнеса, е „идиот“, „кретен“, „срам за страната“. Де Ниро дори добави, че „има желание да фрасне Тръмп по муцуната“, обобщава „Депеш“. Този яростен памфлет от 2016 г. Де Ниро приключи с думите: „Много съм обезпокоен за бъдещето на страната ми с някой като Доналд Тръмп начело й“ и призова да се гласува за демократите.

За ужас на Де Ниро Тръмп не само победи на изборите през 2016 г., но след четири годишно отсъствие от властта и редица съдебни проблеми, той се върна на президентския пост през 2024 г. Ето защо сега Де Ниро е решил да стигне по-далеч и дава приноса си за създаването на опозиционно движение, наречено: „Съпротива“, което се представя като платформа, целяща да организира „мирна, законна и решителна съпротива“ срещу това, което основателите му смятат за злоупотреба с президентската власт.

Основателите на движението са Майлс Тейлър, бивш републиканец и високопоставен служител в министерството на вътрешната сигурност на САЩ по време на първия президентски мандат на Доналд Тръмп, и Ксандър Шулц, предприемач и прогресивен активист. За да дадат импулс и видимост на движението си, те се обръщат към един от най-яростните противници на сегашния обитател на Белия дом – а именно Робърт Де Ниро. И той заснема видеоклип, който е публикуван на уебсайта на движението. „Всички ние сме съсипани от това, което се случва в нашата страна", обяснява актьорът във видеоклипа. „Да видиш толкова много хора по улиците по време на последните демонстрации беше изключително мотивиращо, но трябва да направим много повече", допълва той, като визира протестите срещу Тръмп, организирани в цялата страна през октомври. По-нататък във видеото актьорът обяснява причините за своя ангажимент към новото движение: "Благодарение на „Съпротива“ ще можете да се присъедините към общност от смели хора и да намерите начини да се борите. Заедно ще се изправим срещу лидерите, които ни управляват чрез глупост, корупция и отмъщение. Присъединете се към „Съпротива“, за да спасим страната си“, призовава той. Видеото му завършва с лика на Тръмп, разкрасен със свинска зурла.

Много американци са скептични относно ефективността на подхода на актьора спрямо републиканеца, отбелязва „Депеш“. „Всичко това е безсмислено и Де Ниро сигурно е знаел, че думите му само ще засилят подкрепата на голяма част от населението за Тръмп", казва Марк, 39-годишен нюйоркчанин. „На всички малко им е писнало привилегировани хора да ни казват какво да мислим. А Де Ниро е в особено лошо положение в тази насока: той е прекарал живота си, играейки във филми с насилие, а сега се оплаква, че имаме президент, който използва насилие в такава степен. Доналд Тръмп е продуктът на Америка", добавя Марк. Но приятелката на Марк – Кат, възразява. „Не можем да стоим, без да правим нищо. Трябва да се борим за идеите си и това прави Де Ниро. Той казва на висок глас, че не приема онова, което вижда. Не можем да го упрекваме за това", казва тя.

Заемането на политически позиции от страна на актьори не се приема еднозначно, както става ясно от мнението на Марк и Кат. Според допитване на агенция „ЮГав“ 51 процента от американците казват, че имат по-малко положително мнение към някоя знаменитост, ако тя се ангажира в политиката, отбелязва „Депеш“. А проучване на агенцията „Токър ризърч“ от настоящата година показва, че 64 процента от американците не искат да знаят какви са политическите възгледи на американските звезди. Осемнайсет процента от американците споделят, че биха престанали да са фенове на дадена звезда, ако тя мисли в политически план различно от тях. Само 11 процента от американците казват, че дадена знаменитост им е помогнала да преосмислят собствените си политически възгледи.

Броени дни след като се впусна в усилен политически активизъм, Робърт де Ниро се озова в Рим, столицата на Италия, чиято премиерка Джорджа Мелони засвидетелства близки отношения с Тръмп и за която Тръмп на няколко пъти се изказа ласкаво.

В Рим Де Ниро беше по няколко повода. Той участва в прояви, организирани от римския кинофестивал за млади киноталанти, наречен „Аличе в града“. По-специално Де Ниро взе участие в новия формат на кинофестивала, наречен „Извън кинозалата“ и включващ кинопрожекции на стари филми, конференции, литературни четения и дебати, посочват АНСА и „Варайъти“. В рамките на този нов формат в римското кино „Модерно“ Де Ниро присъства на 7 ноември на прожекция на емблематичния филм с негово участие „Имало едно време в Америка“ на Серджо Леоне. Филмът и самият Де Ниро бяха представени по време на събитието от бившия кмет на Рим и настоящ романист Валтер Велтрони, който е и бивш лидер на левоцентристката опозиционна италианска Демократическа партия, припомня АНСА. Демократическата партия е основен политически съперник на партията на Мелони „Италиански братя“.

Ден преди това, на 6 ноември, Де Ниро беше приет от кмета на Рим – левоцентриста Роберто Гуалтиери в сградата на римското кметство на Капитолийския хълм. Там той беше удостоен с най-престижното римско отличие – „Капитолийската вълчица“, което по принцип се присъжда за изключителни постижения към културата и изкуството, отбелязва АНСА. При връчването на наградата Гуалтиери изтъкна, че Де Ниро е изключителен творец, чийто талант прехвърля пределите на жанровете и епохите и чието творческо многообразие налага стандарти в съвременното кино. Гуалтиери добави, че Де Ниро е спомогнал за написването на историята на киното и е очаровал аудиторията с незабравимите си изпълнения. Кметът на Рим изтъкна, че връчването на наградата „Капитолийската вълчица“ на Де Ниро подчертава дълбоките връзки, които го свързват с италианската столица, която е и столица на киното, и източник на вдъхновение за творци от всички поколения. Гуалтиери подчерта, че Рим винаги ще посреща Де Ниро с отворения обятия, защото градът е втори дом за американския актьор.

Самият Де Ниро благодари за оказаната му невероятна чест и припомни, че баща му е отчасти италианец, а дядо му произхожда от италианската област Молизе. Актьорът заяви, че винаги е чувствал, че го свързват дълбоки връзки с Италия, с италианския народ, с италианската страст, с италианските занаятчии и с италианската креативност. Де Ниро каза, че Рим е нещо повече от град, че той е живо произведение на изкуството, в което всяка улица, всеки камък и всяко ястие разказва своя собствена история.

Церемонията по присъждането на наградата „Капитолийската вълчица“ обаче стана повод за журналисти да попитат американския актьор какво мисли за победата на демократа Зохран Мамдани на изборите на кмет на Ню Йорк на 4 ноември. Де Ниро отговори, че тази победа вдъхва надежда и "че е настъпило времето за американците да си върнат страната от Доналд Тръмп", предаде АНСА. „Мамдани е млад и аз се надявам, че той ще може да изпълни замисъла си“, заяви Де Ниро и подчерта, че Мамдани има нужната енергия и в известен смисъл е отправил и директно предизвикателство към Тръмп. „Ние трябва да съумеем да се отървем от този ужасен, чудовищен президент. Аз като американец се чувствам неудобно да бъда представляван от подобен персонаж“, заяви Де Ниро по адрес на Тръмп.

Освен срещи с италиански демократи, които са политически противници на италианските управляващи, поддържащи близки връзки с Тръмп, и освен коментари против настоящия американски президент и в подкрепа на новоизбрания кмет на Ню Йорк, програмата на американския актьор включваше и кратка аудиенция във Ватикана при папа Лъв Четиринадесети, допълват АНСА и „Ватикан нюз“. Срещата в Апостолическия дворец между актьора и „американския папа“ протече много сърдечно и светият отец накрая подари на Де Ниро и на хора от антуража му броеница.

Тази аудиенция при главата на Римокатолическата църква също беше наситена с послания. Освен свой сънародник, в лицето на Лъв Четиринадесети Де Ниро срещна до известен смисъл и съмишленик по редица въпроси, един от които е и противопоставянето на Тръмп. В последно време папа Лъв Четиринадесети критикува миграционната политика на настоящата американска администрация. Той също така изразява безпокойство от недостатъчните усилия в борбата с климатичните промени, в момент, в който Тръмп дефинира глобалното затопляне като измама.

Отвъд киното, почестите, отправянето на продемократични послания и срещи с естествени противници на тръмпизма, Де Ниро беше в Рим и по бизнес дела. Там той откри хотел и ресторант от веригата „Нобу“. Актьорът е съосновател на тази верига заедно с американо-израелския предприемач и филмов продуцент Меир Тепер и с японския кулинарен виртуоз Нобу Мацухиса. Хотелът и ресторантът се помещават в ремонтираната сграда на бившия "Гранд хотел" на емблематичния булевард „Виа Венето“ в Рим. Визията на новия хотел е по проект на архитектурното студио „Рокуел груп“ и съчетава рафинирания японски минимализъм с вечната римска елегантност. Цената на реновацията, според американски медии, е 135 милиона долара. Хотелът има 117 стаи и апартаменти, бар с панорамна тераса, СПА център, пространства за конференции, фитнес център. Класическата стая в хотела струва 995 евро на нощувка, а цената на нощувката в апартаментите варира от 1460 евро до почти 5000 евро, показва справка на сайта на хотела. В ресторанта пък класическите японски блюда се съчетават с южноамериканската кулинария. Има и суши ъгъл, където ястията се приготвят пред очите на клиентите. В бара освен огромен избор от вина и саке се сервират и коктейли, специално създадени от Нобу Мацухиса.

Веригата „Нобу“ днес има общо 57 ресторанта, 46 хотела и 20 резиденции по целия свят и позволява на Робърт де Ниро да съчетава кариерата на киноактьор с тази на магнат в сферата на хотелиерството и ресторантьорството на цени, които са далеч от достъпните за средностатистическия гражданин или турист. По този показател продемократичният Де Ниро се отдалечава от визията на демократа Мамдани, дефиниран от някои като социалист, а от други дори като комунист. Мамдани иска хората да имат достъпни откъм цена и наеми жилища и е противник на магнатите в областта на недвижимите имоти, които отдават приоритет на лукса и забравят за обикновените жители, които трудно могат да си купят първи самостоятелен дом или да наемат имот срещу нормална сума.

По време на откриването на хотела и на ресторанта от веригата „Нобу“ Де Ниро и останалите собственици изпълниха церемонията „Кагами-Бираки“, при която капак на бъчва със саке се счупва с дървен чук и сакето се поднася на всички присъстващи като символ на хармония и късмет, припомня „Варайъти“. От тези две неща новият политически проект, в който се е впуснал Де Ниро, ще има нужда, ако иска действително да постигне заявената цел и да се превърне в силен съперник на Тръмп, коментират италиански медии, отразили подробно откриването на хотела и ресторанта от веригата „Нобу“ в Рим миналата седмица.