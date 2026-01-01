Рейтингът на президента на САЩ Доналд Тръмп е спаднал до 38 процента поради недоволството на американците от имиграционната му политика. Това сочи анкета, публикувана в понеделник от Ройтерс и международната служба Ipsos, на която се позовават местни и чужди медии.

38 процента от анкетираните са оценили положително представянето на Тръмп като президент в сравнение с 41% в средата на месеца. 59 процента са на противоположното мнение. Останалите не са дали отговор. 39 процента от анкетираните са одобрили имиграционната политика на Тръмп, което е най-ниското ниво от встъпването му в длъжност на 20 януари 2025 г. 53 не са съгласни с нея. 58 процента от анкетираните са заявили, че Службата за имиграция и митнически контрол на САЩ е твърде радикална в ограничаването на незаконната имиграция в страната. Според данните 35% от анкетираните смятат икономическата политика на настоящата администрация във Вашингтон за ефективна, а 56% са недоволни от нея.

Проучването е проведено от 23 до 25 януари сред 1139 пълнолетни американци. Рейтингът на одобрение на Тръмп е падал под 38% само веднъж от встъпването му в длъжност. Това се случи през ноември миналата година. През януари 2025 г., в началото на втория му мандат, 47% от анкетираните оцениха положително представянето на американския лидер.