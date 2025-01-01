Австрийски машинист на влак беше обвинен, че в продължение на години е примамвал момчета в кабината си и е извършвал сексуално насилие над тях, съобщи австрийската телевизия ОРФ.

Една от жертвите е подала жалба в началото на годината. Последвали са жалби от 19 възможни жертви. Престъпленията са извършвани от 2003 г. досега.

Полицията и прокуратурата са потвърдили пред новинарската агенция АПА, че разследването е в ход. Поради деликатния характер на случая и по искане на адвокатите на жертвите не са съобщени подробности.

Всички жертви са момчета. Не е известно колко от тях са били непълнолетни по време на деянията.

Според OРФ машинистът е влизал в контакт с момчетата чрез социалните мрежи. Последният известен засега случай е отпреди няколко години.

От Австрийските железници е получена информация, че е започнала процедура по уволнението на машиниста.