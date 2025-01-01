"За да върви България уверено, да се развива като модерна, европейска, демократична държава, трябва да има ясна отговорност в управлението, за мен това е ключово условие. Трябва да има ясно, открито лице на това управление" - това заяви пред българската общност в Рияд президентът Румен Радев.

Той е на посещение в Саудитска Арабия за участие в международния форум „Инициатива за бъдещи инвестиции“. В рамките на визитата си държавният глава се срещна с българската общност и отговори на въпроси на сънародниците ни.

Президентът Радев, придружен от съпругата му, пристигнаха в Саудитска Арабия (СНИМКИ)

"Представяте ли си в Саудитска Арабия престолонаследникът и министър-председател Мохамед бин Салман да не ръководи държавата, а да има някой друг над него, който да няма никаква формална власт, но всяка сутрин, обед и вечер да му нарежда какво да прави, как да го прави, с кого да го прави. Представяте ли си да му се полага брониран автомобил на престолонаследника, но някой друг да язди автомобила му и него самия", коментира президентът.

"Докато не отстраним модела на задкулисие, на липса на каквато и да е отговорност, а в същото време на вземане на решения за ръководене на държавата в неизвестна никому посока – тя е в главите само на много ограничен кръг хора – няма как да имаме развитие занапред", заяви Румен Радев.

Борисов: Да се върне всичко на Президентството още днес и да спре Радев с този цирк - джипове и в средата „Шкода“

"България има своята ясно предначертана перспектива. България е член на Европейския съюз, на НАТО и България, аз съм уверен, трябва да се развива в рамките на ясно определени демократични механизми. Голямото изкуство тук е България – това, което използваме като клише – да остане лоялен член на тези съюзи, но България трябва да отстоява и своя национален интерес", каза още държавният глава.

"Ключово е да изпълним едно важно условие, което виждам във всички проспериращи държави - да се инвестира в младите хора и в тяхното образование. Инвестират в тяхното физическо и духовно развитие и възпитание в чувство на патриотизъм и родолюбие. Трябва да насочим нашите усилия в тази посока, задължително, ако искаме страната ни да прогресира", заяви Радев.

Румен Радев се срещна с престолонаследника на Саудитска Арабия принц Мохамед Бин Салман

"България е демократична държава. Имаме всички демократични институции по опис, каквито трябва да има една модерна европейска държава. Но механизмите, с които се управлява държавата, механизмите на отношения между държава, бизнес и общество – имат много да гонят, за да стигнат нормалните европейски стандарти", смята президентът.

"За да има България развитие в икономически план, да има устойчив икономически ръст, да има иновативни производства, да има инвестиции и самите българи да инвестират вътре в своята страна, трябва да свършим още много, така че българският бизнес да бъде свободен от рекет и от институционален натиск от хора, които използват институциите, за да рекетират нашия бизнес, заяви още Румен Радев.

БТА/Владимир Шоков

Защитата на правата и грижите за общностите ни зад граница са основополагащ вектор на българската външна политика. Вярвам, че българското дипломатическо представителство в Рияд е на нивото на този приоритет и е в постоянна готовност да окаже помощ на всеки сънародник в нужда. Вярвам, че българското дипломатическо представителство в Рияд е на нивото на този приоритет и е в постоянна готовност да окаже помощ на всеки сънародник в нужда, посочи още държавният глава.

В Саудитска Арабия живеят около 150 българи, като по-голяма част от тях са висококвалифицирани кадри, които работят в сферата на информационните технологии, инженерни специалности, финанси, банково дело и други области.

"Вашите успехи тук не са просто пример за всеотдайност, за трудолюбие, за висока квалификация. Аз чувам само най-ласкави отзиви за вас, за вашата работа, за вашето присъствие в Саудитска Арабия. Искам да ви уверя, че тези ваши успехи не са само лични. Те са успехи и за България, защото представят нашата страна в една изключително позитивна перспектива, а именно това способства всички наши усилия да задълбочаваме и развиваме нашите отношения със Саудитска Арабия", коментира Румен Радев.

БТА/Владимир Шоков

"Саудитска Арабия е не само важен икономически и политически фактор в региона на Близкия изток с нарастващо глобално влияние, но и се утвърждава като център за иновации, за научни изследвания, за инвестиции и за многостранно сътрудничество", заяви президентът.

"С тревога следим и събитията в целия регион на Близкия изток, който преминава през един определено труден етап на кризи и на сътресения, но вярвам, че България дава също така много важен принос в усилията на международната общност тези кризи да намерят своето мирно разрешение", каза Радев и добави, че вярва, че вече определени стъпки се правят в тази посока.

БТА/Владимир Шоков

Държавният глава посочи, че престолонаследникът и министър-председател на Саудитска Арабия принц Мохамед бин Салман е проявил интерес за сътрудничеството в сферата на иновациите и изкуствения интелект. "България, въпреки всички понякога организационни спънки, продължава да се развива благодарение на таланта и на усилията на своите предприемчиви хора като иновационен хъб за цяла Югоизточна Европа", каза Радев.

"Нашите ученици и студенти се конкурират успешно на всички международни олимпиади по математика, физика, химия, лингвистика, програмиране", отбеляза президентът.

БТА/Владимир Шоков

"България развива вече различни видове туризъм - не е само както преди доста години морски или планински. Имаме селски туризъм, кулинарен, религиозен, поклоннически, всякакъв вид туризъм. Желанието за посещение в нашата страна расте непрекъснато от най-различни държави, но изоставаме в сферата на въздушните връзки и комуникации. Прогнозите са до края на годината летището в София да приеме над осем милиона пътници", каза още Румен Радев.