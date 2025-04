Специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф пристигна в Москва и се срещна с руския президент Владимир Путин, предаде Ройтерс, позовавайки се на руската новинарска агенция Интерфакс.

Агенцията отбелязва, че Уиткоф се очертава като ключов събеседник на Вашингтон с Путин, докато президентът на САЩ Доналд Тръмп настоява за споразумение за прекратяване на войната в Украйна. Пратеникът вече е провел три дълги лични срещи с лидера на Кремъл.

