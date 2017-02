Путин изрази съболезнованията си за кончината на Виталий Чуркин (ВИДЕО)

JUST IN: Russian Ambassador to the UN Vitaly Churkin has died, Russian Foreign Ministry confirms — NBC News (@NBCNews) 20 февруари 2017 г.

Почина представителят на Русия в ООН

Руският президентси за кончината на постоянния представител на Русия в ООН, съобщи говорителят на Путин, цитиран от ТАСС. "Президентът научи с дълбоко прискърбие за кончината на Виталий Чуркин.Държавният глава високо ценеше професионализма и дипломатическия талант на Чуркин. Президентът изрази съболезнования на роднините и близките, както и на колектива на външното министерство на Русия за кончината на Виталий Чуркин", заяви Песков.Руското външно министерство загуби велик дипломат в лицето на Виталий Чуркин, заяви говорителката на ведомството. "Велик дипломат. Изключителна личност. Ярък човек. Загубихме скъп за нас човек", написа Захарова във Facebook.Maria #Zakharova : Vitaly #Churkin was a great diplomat. An extraordinary personality. A brilliant man. We've lost a person very dear to us pic.twitter.com/PoaDA9pljH Бившият постоянен представител на САЩ в ООНзаяви, че е много разстроена от кончината на Чуркин, предаде ДПА. "Дълбоко разстроена съм от кончината на руския постоянен представител в ООН Виталий Чуркин", написа тя в Twitter. Пауърс определи Чуркин като "маестро в дипломацията и дълбоко грижовен човек", който е работел за преодоляване на разногласията между САЩ и Русия.Чуркин бе постоянен представител на Русия в ООН от 2006 г. и бе смятан за изключително силен защитник нав организацията. Той имаше репутация на духовит човек с бърза словесна реакция, особено при общуване с колегите му от САЩ и други западни страни, отбелязва АП.Постоянният представител на Великобритания в ООНнаписа в Twitter, че е "изключително разстроен" да научи за кончината на Чуркин, когото определи като "дипломатически гигант и човек с прекрасен характер".е шокиран от новината за кончината на постоянния руски представител в ООН Виталий Чуркин и изразява своите. Дипломатите на заседанието на ООН в Ню Йорк запазиха минута мълчание при обявяването на тъжната вест, отбелязва АФП.Това заяви, зам.-говорител на генералния секретар на ООН. "Шокирани сме от новината за кончината на посланик Чуркин. Той от дълго време е тук, в ООН, и ние изразяваме своите съболезнования на неговото семейство, приятели, правителството на Русия", каза той.По-рано днес руското руското Министерство на външните работи съобщи, че 65-годишният Виталий Чуркин е починал внезапно. В официалното съобщение не е посочена. В. "Ню Йорк пост" съобщи, позовавайки се на неназовани източници, че Чуркин е бил откаран в болница в Манхатън от руското посолство, където се почувствал зле, имал проблем със сърцето.Чуркин е роден на 21 февруари 1952 г. в семейството на авиационен инженер-конструктор. От 8 април 2006 г. заема поста на постоянен представителя Русия в ООН.