Протестиращи блокираха днес сградата на германския оръжеен гигант „Райнметал“ в Берлин, като се стигна до намеса на силите на реда, предаде ДПА.

Седем активисти се залепиха за земята пред входа на компанията.

През последните години „Райнметал“ се превърна в един от водещите световни производители на оръжия, като цената на акциите му се повиши рязко след руската инвазия в Украйна.

Според местната преса демонстрантите са скандирали на немски „Райнметал“, вън от Берлин“ и „Германски оръжия и германски средства избиват хора по цял свят“.

Спешните служби са отлепили всичките седем активисти от пътя. Някои са получили леки наранявания на ръцете си и са били прегледани на място от парамедици, добави полицията. Води се разследване за незаконно проникване и съпротива срещу служителите на реда.

ДПА припомня, че настоящият протест следва подобна демонстрация на територията на завода на „Райнметал“ в края на март. Протестиращи се качиха на покрива на сградата, носейки транспаранти, свързани с конфликта в Близкия изток. Полицията отстрани активистите, като за операцията бяха разположени специални части.