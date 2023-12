Само около 10% от водата, която тече в река Колорадо, стига до Мексико. При язовир Морелос на границата тази вода се отклонява за използване в селското стопанство, предава Voice of America (VOA). Преди години река Колорадо се е простирала с още 160 км бризо до Карифорнийския залив, но сега значително е пресъхнала. Някогашната влажна зона сега е предимно от пясък и скали.



Мигел Варгас е директор по опазването на реките в ProNaturo Noroeste, част от организация, посветена на възстановяването на местообитанието на делтата на реката. Той показва участък от сухо речно корито, което групата обмисля за следващия си проект. Те се опитват да коригират течението на Колорадо. В една от зоните, в които екипа работи, за по-малко от 10 години са успели да отгледат малка гора от върби и памукови дървета.



Групата Raise the River получава речна вода както от Мексико, така и от САЩ, с разрешение на двете правителства. Групата отглежда храсти и дървета в разсадници и заедно с доброволци ги засаждат. Габриела Колока-Мишел, програмен координатор за ProNaturo Noroeste, споделя че е удивително, когато създадеш местообитание и видиш каква е реакцията на дивата природа. Тя разказва, че първоначално в зоната е имало около пет вида птици, но днес те са над сто.



Деветгодишното споразумение между Мексико и САЩ, което даде възможност за възстановяване на над 800 хектара крайречни местообитания, ще изтече и ще бъде предоговорено през 2026 г.

Обемът на реката продължава да намалява, затова този проект е толкова ценен, предава Voice of America (VOA).



Дженифър Пит, директор на програмата за река Колорадо към Националното дружество Одубон, призовава да се намали потреблението на водата.