Подкрепяният от Саудитска Арабия Президентски съвет на Йемен прие оставката на премиера Салем бин Браик и назначи министъра на външните работи Шая Мохсен Зиндани за нов министър-председател на страната, съобщи държавната новинарска агенция САБА.

Бин Браик официално подаде оставка, която беше одобрена от съвета, след което на Зиндани бе възложено да сформира следващия кабинет.

Саудитска Арабия нанесе удари в Йемен

През последните месеци Йемен е източник на засилено напрежение между Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства (ОАЕ), посочва Ройтерс. Подкрепяната от ОАЕ сепаратистка група Южен преходен съвет миналия месец установи контрол над някои райони в южната и в източната част на Йемен, напредвайки до границата със Саудитска Арабия. Кралството счете това за заплаха за националната си сигурност. Подкрепяни от Саудитска Арабия бойци оттогава до голяма степен си върнаха контрола над тези райони.

Остри различия по редица други въпроси, от геополитиката до производството на петрол, също са повод за напрежение между Саудитска Арабия и ОАЕ.

Двете страни са заедно в коалиция, която се бори срещу подкрепяните от Иран бунтовници хуси в Йемен. Гражданската война в Йемен предизвика една от най-тежките хуманитарни кризи в света.