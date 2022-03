A technical pause has been taken in the negotiations until tomorrow. For additional work in the working subgroups and clarification of individual definitions. Negotiations continue... — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022

Negotiations. 4th round. On peace, ceasefire, immediate withdrawal of troops & security guarantees. Hard discussion. Although Russia realizes the nonsense of its aggressive actions, it still has a delusion that 19 days of violence against 🇺🇦 peaceful cities is the right strategy pic.twitter.com/BhFLgBSKiu — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022

The parties actively express their specified positions. Communication is being held yet it’s hard. The reason for the discord is too different political systems. 🇺🇦 is a free dialogue within the society & an obligatory consensus. 🇷🇺 is an ultimatum suppression of its own society pic.twitter.com/O00fnCd1WP — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022

Украйна предупреди, че руските войски се подготвят за нови атаки

Преговорите между Москва и Киев ще бъдат подновени във вторник, съобщи украински делегат, след като по-рано през деня срещата от четвъртия кръг, посветена на двуседмичните боеве, приключи без пробив., написа в Twitter висшият украински преговарящ и помощник на президента Михайло Подоляк, след като през уикенда и двете страни изразиха надежди, че ще бъде обявено първоначално споразумение.Поредният кръг от разговорите междупротече днес чрез видеовръзка, съобщи ДПА. Агенцията се позовава на, съветник на украинския вътрешен министър. Преговорите започнаха в 10,30 ч. украинско време (и българско). Вчера и двете страни изразихаЧетвъртият кръг от преговорите между Русия и Украйна днес, написа Михайло Подоляк - съветник на украинския президент Володимир Зеленски, в "Туитър", предаде ДПА."Труден разговор. Въпреки че Русия е наясно с безрезултатността на агресивните си действия, тя има илюзията, че 19 дни на насилие срещу мирни градове е правилната стратегия", продължи Подоляк.През последните дни както Киев, така и Москва изразиха предпазлив оптимизъм по отношение на курса на мирните преговори, въпреки че руските атаки срещу Украйна стават все по-интензивни.През нощта руските сили са подложили наи са нанесли удари по цели на изток от украинската столица, предаде Асошиейтед прес, цитирайки областният управител на Киевска областВ боевете за Бровари е убит един отПрез изминалата нощ са атакувани градоветекъдето се водят едни от най-тежките боеве около Киев.