Къщата на Джордж и Амал Клуни на стойност 18 милиона долара в Сънинг, Великобритания, е била наводнена след поредицата проливни дъждове в района на Берикшир и южната част на Оксфордшър, съобщава hellomagazine.com. Реките в района преляха, а властите издадоха предупреждения за наводнения.

Луксозният им имот, "Абърдаш Хаус", се намира на частен остров на река Темза с площ от 22 декара. Къщата разполага с 9 спални, 7 бани, просторни дневни, открита кухня, зимна градина и тенис корт. Наводнени са градината и корта.

Двойката купува дома преди сватбата си през 2014 г. и се нанася 2 години по-късно, след като го ремонтира.

Това не е първото наводнение в "Абърдаш Хаус" - историческа къща от 17 век. През януари 2024 г. сателитни снимки показаха залети от вода терени след проливен дъжд.