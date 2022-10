BREAKING: Wesley Brownlee, 43, has been arrested for being the suspected Shadow Stalker serial killer who claimed 6 lives and attempted to murder a woman. 5 of the victims were Mexican men. 4 pf the victims were homeless. #stockton #shadowstalker #serialkiller pic.twitter.com/gJGHGAT5jB — 209 Times (@209TimesCA) October 15, 2022

UPDATE: Wesley Brownlee, 43, arrested in serial shooting deaths in Stockton - and one in Oakland - while armed & on “mission to kill” & “out hunting” for another victim, per @StocktonPolice. He could face special-circumstance murder charges by @sjcda_media pic.twitter.com/OqsLz4FU7T — Henry K. Lee (@henrykleeKTVU) October 15, 2022

Suspected serial killer Wesley Brownlee, who was 'on a mission to kill,' nabbed by California cops https://t.co/rwPwqLMrUp pic.twitter.com/M52JcIgDsP — New York Post (@nypost) October 16, 2022

арестува 43-годишен мъж във връзка с- пет през тази година и едно през 2021 г. - които разтърсиха обществото.е бил задържан в ранните часове,, заяви на пресконференция началникът на полицията", каза Макфадън и добави, че Браунли е носил огнестрелно оръжие по това време."Сигурни сме, че сме спрели още едно убийство".Петима мъже бяха убити в един район на Стоктън между 8 юли и 27 септември, като. През април 2021 г. в Оукланд, на около 50 мили (80 км) от града, е убит друг мъж.Жертвите саЕдна жена оцеляла след стрелба, за която се смята, че е извършена от Браунли.Разследващите все още работят по изясняване на евентуалния мотив., се намира на 40 мили южно от столицата на щата Калифорния Сакраменто.Очаква се Браунли да се яви в съда за повдигане на обвинение във вторник, съобщи окръжният, като добави, че службата ѝ преглежда доказателствата, за да определи какви обвинения ще му бъдат повдигнати."Това престъпление беше разкрито, защото ние сме жители на Стоктън. Защото не идваш в нашата къща и не внасяш такъв терор", каза Салазар.