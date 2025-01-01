Активистката Силвия Стоянова, която стана известна през 2024 г., когато вдъхнови милиони хора по света на концерт на Тейлър Суифт, е починала на 1 ноември на 38 години.

Стоянова се мести със семейството си в Италия на 8-годишна възраст, пише Fanpage.it. Запалена по музиката, още от ранна възраст тя се увлича по текстовете на Тейлър Суифт. Желанието ѝ да присъства на концертите на певицата по-късно се превръща в движеща сила зад битката ѝ за „достъпност за всички“.

Morta Silvia Stoyanova, fan di Taylor Swift che lottò per il diritto dei disabili a vedere concerti https://t.co/kI5TuNlDhc pic.twitter.com/XNwbsziN7D — Repubblica Milano (@rep_milano) November 4, 2025

През 2023 г. българката събра над 40 000 подписа в Change.org под петиция, че „хората с увреждания в Италия също имат право да присъстват на концерта на Тейлър Суифт“.

Причината - активистката, която тогава е била в инвалидна количка, е закупила VIP билет за 300 евро, за да присъства на концерт на американската изпълнителка, който се проведе на стадион „Сан Сиро“ през юли 2024 г. Агенцията, отговаряща за организацията на събитието, обаче ѝ съобщила, че няма да може да е сред публиката заради количката, която ѝ пречи да достигне до VIP зоната. Така Стоянова решила да осветли дискриминацията, на която е била подложена, чрез видео, публикувано в социалните мрежи.

В крайна сметка Силвия успя да присъства на концерта.

През ноември 2023 г. година българката издаде и книга за случилото се заедно с Лиза Милани и Глория Гаго, озаглавена „Swifties Opera Omnia: Писма до Тейлър Суифт от нейните фенове“.