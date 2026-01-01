Легендарният румънски футболист и треньор Мирча Луческу почина във вторник, на 80-годишна възраст, съобщиха официално от Румънската футболна федерация, предава Gong.bg.

Смъртта е настъпила около 20:30 ч., след като състоянието на именития специалист рязко се влоши в последните дни.

Луческу бе приет по спешност в Университетската болница в Букурещ на 29 март, след като се почувства зле по време на техническа среща преди тренировка на националния отбор, а на 2 април официално подаде оставка от поста селекционер на Румъния.

Въпреки усилията на лекарите, състоянието му стана критично в неделя, което наложи преместването му в интензивно отделение и поставянето му в изкуствена кома.

По-рано във вторник медицинският екип информира, че направените изследвания са установили множество мозъчни исхемични инсулти и белодробен тромбоемболизъм.