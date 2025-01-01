Еди Палмиери, пианист, композитор и лидер на музикална група, почина на 6 август в дома си в Хакенсак, Ню Джърси на 88-годишна възраст.

Приносът на Палмиери към афро-карибската музика помогна за настъпването на златната ера на салсата в Ню Йорк. Дългогодишната му кариера го утвърди като един от най-великите музикални гении на 20-ти век.

Най-малката му дъщеря, Габриела Палмиери, потвърди смъртта на музикалната легенда. Габриела заяви, че смъртта на баща ѝ е настъпила след продължително заболяване.

Una imagen icónica del maestro Eddie Palmieri, uno de los más grandes exponentes de la salsa y el jazz latino de todos los tiempos. El legendario pianista falleció a los 88 años. QEPD pic.twitter.com/XMQw1aGErc — Ma.Eugenia Mosquera A. (@memosquera) August 7, 2025

От момента, в който основава първата си постоянна група, 8-членната La Perfecta, през 1961 г., Палмиери е в основата на много от стиловите промени и творческите скокове в латино музиката. Тази група донесе ново ниво на джаз влияние в мамбо сцената, която току-що започваше да губи сила след следвоенния си бум, и постави стандарта за това, което по-късно ще стане известно като салса.

През 70-те години Палмиери съчета салсата с джаз, рок, фънк и дори съвременна класическа музика в серия от популярни албуми, включително „Vamonos Pa’l Monte“ и „The Sun of Latin Music“, както и с фюжън групата Harlem River Drive. Той също така си сътрудничи с чистокръвни джаз музиканти – сред които Кал Тджадер, Брайън Линч и Доналд Харисън – като даде съществен принос към поджанра латино джаз.

В едно интервю Палмиери сподели, че основните му инструменти са „сложните африкански ритмични модели, които са вековни“ и които са в основата на афро-кубинската музика.