Американският автор и композитор Били Стайнбърг, един от най-плодовитите текстописци през 80-те и 90-те години и автор на хита „Like a Virgin“ на Мадона, е починал на 16 февруари в Калифорния на 75-годишна възраст, съобщиха американски медии.

Той е издъхнал след продължителна борба с рака, заяви неговата адвокатка Лори Сориано, цитирана от АФП.

Освен с Мадона, Стайнбърг е работил със Синди Лоупър („True Colors“), Уитни Хюстън („So Emotional“), както и с групата The Pretenders („I'll Stand by You“).

Billy Steinberg, Madonna's Like a Virgin songwriter, dies at 75 https://t.co/MEpHal5W56 — BBC News (World) (@BBCWorld) February 17, 2026

Сред артистите, за които е писал, е и канадската певица Селин Дион.

Стайнбърг получава награда „Грами“ през 1996 г. за работата си по албума „Falling Into You“ на Селин Дион, отличен като албум на годината.

През 2011 г. той е въведен в Зала на славата на авторите на песни.

„Много от неговите песни се превърнаха във вечни класики и продължават да вдъхновяват редица утвърдени артисти“, отбелязва институцията, посветена на авторите и композиторите.