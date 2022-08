Актрисата Ан Хеч почина, след като животоподдържащата ѝ система беше изключена - седмица след автомобилната катастрофа в Лос Анджелис.



За смъртта й съобщи нейната приятелка Нанси Дейвис, съобщи Showbiz411.



След катастрофата, Хечи е включена към животоподдържащи системи за да се определи дали някой от останалите ѝ органи е годен за да бъде дарен.

