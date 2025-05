Ден след встъпването си в длъжност папа Лъв XIV посрещна във Ватикана американския вицепрезидент Джей Ди Ванс и държавния секретар на САЩ Марко Рубио, предаде АФП.

От Ватикана публикуваха снимка на папата, който е родом от Чикаго, как приема Джей Ди Ванс и Марко Рубио във Ватикана.

Американският вицепрезидент по-рано се срещна и с монсеньор Пол Ричард Галъхър, „министър на външните работи“ на папата, се посочва в съобщение на Ватикана.

Двамата мъже приветстваха „добрите двустранни отношения“ и обменяха мнения по „актуални международни теми, като изразиха надежда, че в конфликтните зони ще бъдат спазвани хуманитарното право и международното право и ще бъде намерено „преговаряно решение“ между засегнатите страни“, според същия източник.

