Папа Лъв XIV, който говори днес на площад "Свети Петър" за "мъченицата Украйна", посрещна президента на страната Володимир Зеленски и съпругата му Олена Зеленска на първата им частна аудиенция, предаде Франс прес.

"Благодаря за търпението ви, докато чакахте, трябваше да поздравя всички делегации", които присъстваха на интронизацията, каза папата във видео, разпространено от Ватикана след посещението им, на което двете страни си размениха подаръци.

В края на церемонията, която отбелязва встъпването му в длъжност, Лъв XIV каза: "Украйна чака най-сетне да се проведат преговори за траен и справедлив мир".

Украинският президент написа в публикация в "Телеграм", че е "благодарен за специалните думи" на папата.

President Zelensky and his wife, Olena, meet with Pope Leo XIV. pic.twitter.com/oi7AozYPVK