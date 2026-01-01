Шведски съд осъди днес 19-годишен мъж на седем години и десет месеца затвор за планиране на нападение срещу културен фестивал в Стокхолм. Нападението е трябвало да бъде извършено от името на екстремистката групировка „Ислямска държава“, предаде Ройтерс.

Окръжният съд в Стокхолм съобщи, че мъжът, който има двойно сирийско и шведско гражданство, е възнамерявал да извърши атаката в района на централния столичен парк „Кралската градина“ през август 2025 г. Присъдата му включва и осъдителни решения за други престъпления, сред които членство в терористична организация.

„Наред с други неща … той е извършвал разузнаване в централния столичен парк и е записал видео, в което той се обрисува като мъченик. Видеото е трябвало да бъде да публикувано след извършването на престъплението“, заявява съдът.

„Окръжният съд счита, че планираното терористично престъпление е могло да причини сериозни щети на Швеция“, се казва още в изявлението.

Мъжът, определен от прокурорите като „саморадикализирал се“, е отрекъл всички повдигнати обвинения срещу него. Той е бил признат за виновен и за планиране на убийството на мъж в Германия през 2024 г.

Стокхолмският културен фестивал, който е бил набелязан като цел на нападението, привлече около 2 милиона посетители в рамките на пет дни миналата година, отбеляза Ройтерс.

„Ислямска държава“, която наложи радикалните си ислямистки възгледи над милиони хора в Сирия и Ирак в периода от 2014 до 2019 г., се опитва да възстанови дейността си след падането от власт на сирийския президент Башар Асад.