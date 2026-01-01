Унгарският премиер Виктор Орбан призна поражението си и поздрави победителя – формацията ТИСА на Петер Мадяр, предадоха унгарски медии.

Въпреки че окончателните резултати все още не са ясни, ТИСА е напът да получи супермнозинство в парламента.

Премиерът веднага призна, че резултатът от изборите е болезнен, но ясен. По думите му на ФИДЕС не е поверена отговорността да управлява, затова те поздравяват победилата партия.

Първи резултати от изборите в Унгария: ТИСА води пред ФИДЕС (ВИДЕО/СНИМКИ)

„Резултатът е болезнен, но ясен; поздравяваме победилата партия“, заяви Виктор Орбан, който заедно с ръководството ФИДЕС бе посрещнат с бурни аплодисменти на сцена, изградена на брега на река Дунав в Будапеща.

Орбан благодари на избирателите и на хората, които са гласували за ФИДЕС, както и на избирателите зад граница.

Той каза, че все още не е ясно точно какво означава този изборен резултат, но добави, че партията му ще продължи да се бори и в опозиция и няма да разочарова избирателите си и унгарския народ.

Председателят на ЕК: Сърцето на Европа бие по-силно тази вечер в Унгария

„Няма да се предадем. Никога, никога, никога, никога няма да се предадем!“, заяви Орбан, което отново предизвика бурни аплодисменти от публиката. Той каза още, че щом раните зараснат, работата ще започне отново, а за това ще са необходими всички 2,5 милиона избиратели на ФИДЕС.

„Бог над всички нас, Унгария над всичко“, каза министър-председателят в края на речта си.

Унгария отчете най-високата избирателна активност в историята си

Лидерът на унгарската опозиция Петер Мадяр обяви в публикация във Фейсбук, че е получил обаждане от Орбан, с което той го е поздравил за изборната победа.

Избирателната активност на днешните избори, информацията за която все още не е окончателна, е била 77,80% към 18:30 часа местно време, надхвърляйки предишния рекорд от 70,5% от парламентарните избори през 2002 г., посочи унгарската избирателна служба.