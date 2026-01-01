Избирателната активност на парламентарните избори в Унгария достигна 74,23% към 17:00 ч. местно време (18:00 ч. българско), което означава, че дотогава са гласували 5 587 935 души.

Така още преди края на изборния ден беше подобрен абсолютният рекорд по избирателна активност в страната. Досегашният най-висок резултат беше 73,5%, отчетен през 2002 г.

Само два часа по-рано, към 15:00 ч., активността беше 66,01%, което също беше рекорд за този час.

Сегашните данни значително надхвърлят и резултатите от предишния вот. През 2022 г. към 17:00 ч. избирателната активност е била 62,9%.

През 2002 г., когато беше постигната рекордна обща активност, последното междинно съобщение през деня е било в 17:30 ч., така че няма преки данни за 17:00 или 18:30 ч. Отбелязва се обаче, че на втория тур тогава активността е достигнала 67,87%.

Така парламентарният вот в Унгария вече влиза в историята като изборният ден с най-висока активност, регистрирана досега в страната.