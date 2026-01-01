Опозиционната формация ТИСА на Петер Мадяр излезе начело с преднина от около 10 пункта при преброени 31,3% от подадените гласове на парламентарните избори в Унгария, сочат междинни данни, обявени от Националната избирателна служба след края на изборния ден. Партията на Мадяр към момента събира 51,98%.

Управляващата партия ФИДЕС на премиера Виктор Орбан остава втора с 39.38%.

Според предварителните резултати партията „Наша родина“ също преминава бариерата от 5% с резултат от 6.07%.

Изборите се произвеждат на фона на изключително оспорвана надпревара, като допитванията преди вота показваха разнопосочни тенденции – част от тях даваха преднина на ТИСА докато други сочеха възможност за победа на ФИДЕС .

Анализатори отбелязват, че изборната система в страната може да даде предимство на победителя, включително чрез мажоритарния елемент, което означава, че дори малка разлика в гласовете може да се превърне в по-съществено парламентарно мнозинство.

Очаква се преброяването на гласовете да продължи през нощта, като окончателните резултати ще станат ясни след обработването на всички протоколи от избирателните секции.

Избирателните секции в Унгария затвориха врати в 19:00 часа местно време, когато настъпи края на изборния ден на парламентарните избори в страната.

Изборите бяха определени от някои коментатори като едни от най-важните в страната от години.

Петер Мадяр

Гласуването премина при засилен интерес на избирателите, като през деня бе отчетена рекордно висока за последните няколко вота активност на фона на силната политическа поляризация и напрегнатата кампания.

Гласуванено в страната става изцяло с хартиени бюлетини, като преброяването се извършва на място в избирателните секции, след което резултатите се обобщават от изборната администрация.

Президентът на Унгария Тамаш Шуйок

Рекордно високата избирателна активност е кристално ясен знак, че демокрацията в Унгария функционира много, много добре, заяви унгарският президент Тамаш Шуйок в обръщение след приключването на изборния ден.

"Хората смело упражняват правото си на избор и в Унгария има истинско обществено доверие в нашите избори", посочи той.

По думите му това е десетият път, в който в Унгария се произвеждат избори, след настъпването на демократичните промени. По думите му гражданите с право на глас, както в Унгария, така и извън нея, са имали възможност свободно да изразят своите идеи и виждания относно управлението.

"Парламентът е висша форма на народно участие, чрез която самите граждани предоставят власт на онези, които прилагат гражданските им права на практика", заяви той.

"През последните няколко минути бях информиран от националната избирателна служба, че 77,8% от хората с право на глас са гласували и се очаква това число да се увеличи", посочи унгарският президент.

Според него вследствие на тази рекордна активност резултатът от изборите, какъвто и да е той, ще даде легитимна основа за определяне на посоката на следващото правителство.

Гергей Гуяш

Изключително високата избирателна активност на изборите в Унгария показва, че унгарската демокрация е „изключително силна“, заяви Гергей Гуяш, ръководител на кабинета на министър-председателя Виктор Орбан след затварянето на секциите на произведените днес парламентарни избори в страната, предаде националната новинарска агенция МТИ.

На пресконференция в централата на управляващата партия ФИДЕС- Християндемократи Гуяш благодари на избирателите, казвайки, че „унгарската демокрация винаги е силна и избирателите чувстват нуждата да гласуват в голям брой“.

Той отдаде заслуга за високата избирателна активност на „масовите мобилизационни усилия“ на ФИДЕС, добавяйки, че демократичният мандат на следващия парламент ще бъде „по-силен от всякога“.

Гуяш изрази надежда, че управляващите партии ще си осигурят още един мандат.

„Надяваме се, че избирателите ще дадат на ФИДЕС и Християндемократите необходимото мнозинство от 100 места, за да спечелят и да сформират следващото правителство“, заяви той.

Виктор Орбан

„Резултатът от изборите е болезнен, но ясен. Поздравих победилата партия“. Това заяви отиващият си министър-председател на Унгария Виктор Орбан, предаде БГНЕС.

Малко след 21:00 ч. Виктор Орбан пристигна в „Балната“ в Будапеща за изборната вечер на ФИДЕС.

„Какво означава този изборен резултат за съдбата на родината и нацията ни, сега не знаем, времето ще покаже. Но и от опозиция ще служим на страната си“, заяви Орбан.

По думите му задачата пред ФИДЕС вече е ясна. „Тежестта на управлението вече не е на раменете ни, затова сега нашата задача е да укрепим общността си“, каза той.

Орбан подчерта, че 2,5 милиона унгарци са подкрепили партията му и обеща те да не бъдат изоставени. „2,5 милиона унгарци ни подкрепиха. Никога няма да ги изоставим. И нека всеки знае - тук, в тази зала, и в цялата страна - никога, никога, никога няма да се предадем!“, заяви Орбан.

По време на речта му част от присъстващите ръкопляскаха, но премиерът не излезе на подготвената отвън сцена пред симпатизантите, а говори вътре в сградата. В тълпата имаше и хора със сълзи в очите.

Мнозинството унгарци разбра решаващото значение на днешните избори, заяви лидерът на опозиционната унгарска партия ТИСА Петер Мадяр след затварянето на секциите тази вечер, предаде националната новинарска агенция МТИ.

Говорейки в централата на партията в изборната нощ, Мадяр заяви, че „точно 23 години след референдума, който реши присъединяването на Унгария към Европейския съюз, Унгария отново е в историята“.

Според Мадяр първоначалните данни сочат, че избирателната активност може да надхвърли 6 милиона, „исторически максимум“ от 1990 г. насам. „Никога преди, от първите свободни избори през 1990 г., толкова много унгарци не са упражнявали правото си на глас“, отбеляза той, благодарейки на всички избиратели, „че превърнаха деня в празник на демокрацията“.

Макар и предпазливо оптимистичен, въз основа на предварителните данни и данните за избирателната активност, Мадяр заяви, че партията му се стреми да „спечелят избори, а не допитвания“.

Той отдаде специална почит на 50 000 доброволци на ТИСА, включително 20 000 преброители на гласове и 10 000 външни наблюдатели, разположени в избирателните секции. „В една функционираща демокрация може би подобни мерки дори не биха били необходими, защото властите и правоприлагащите органи могат да гарантират честността и свободата на вота“, заяви той.

„Но за съжаление, тъй като Унгария в момента не е функционираща държава, това беше необходимо“, добави Мадяр.

Той допълни, че ТИСА е получила хиляди сигнали за изборни нарушения и обеща правни действия.

„Тези, които са извършили или са подбуждали към измами, ще отговарят пред закона“, заяви той, добавяйки, че наблюдателите вече са възпрепятствали „многобройни опити за измами“.

Той призова за спокойствие и поддръжниците на ТИСА да бъдат весели и да изчакат резултатите. Той каза, че няма причина за насилие, когато партията е на път да спечели, след което „ще имаме голям унгарски празник“.

Клара Добрев

Най-мръсната кампания на всички времена е зад гърба ни, заяви лидерът на опозиционната "Демократическа коалиция" Клара Добрев на пресконференция след края на днешните парламентарни избори в Унгария, предаде националната новинарска агенция МТИ.

Добрев заяви, че кандидатите и активистите на партията са работили срещу огромен насрещен вятър, като някои са били атакувани лично.

„Те искаха да изкарат достойните хора нечестни, само защото мислят различно. Дори при този огромен насрещен вятър ние, членовете на ДК, продължихме напред, защото имаме морални качества, ценности и принципи. И защото имаме Унгария, в която вярваме“, допълни тя.

Добрев отбеляза, че „унижението и подигравките на политическите съперници“ и третирането на политическите опоненти и конкуренти като врагове са създали условия, при които е много трудно Унгария да бъде „мирна, разумна европейска страна“.

Според нея през последните 15 години управление на ФИДЕС политическата култура „беше завладяна от политиката на власт, лични нападки и изключване“.

Добрев добави, че Унгария ще стане европейска и демократична страна, само „ако се научим да говорим и да дискутираме помежду си“, добавяйки, че това е принципът, представляван от ДК.