Повече от седем часа пожарникарите в Загреб се борят с пламъците, които обхванаха небостъргача "Вйесник" в центъра на хърватската столица. Няма пострадали хора в сградата, в която допреди години са се помещавали десетки редакции на изданието "Вйесник", предава БНР.

 

 

Сега етажите са необитаеми, уточнява Хърватското радио и телевизия. Според представители на аварийните служби огънят е тръгнал от покрива и най-вероятно от неизправна инсталация.

 

 

Премиерът Андрей Пленкович заяви, че щетите по сградата в Загреб са големи, но най-важното е, че няма жертви, а държавата ще предприеме мерки за възстановяване на небостъргача.

