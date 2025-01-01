Повече от седем часа пожарникарите в Загреб се борят с пламъците, които обхванаха небостъргача "Вйесник" в центъра на хърватската столица. Няма пострадали хора в сградата, в която допреди години са се помещавали десетки редакции на изданието "Вйесник", предава БНР.
The "Vjesnik skyscraper" is on fire in Zagreb, Croatia. The fire, which was spotted an hour before midnight, has engulfed the 6th, 9th and 12th floors. Fire brigades are trying to secure the area around. The Deputy Prime Minister is at the scene. The cause of the fire is unknown. pic.twitter.com/RySkOgBAbo— Zvonimir Milas (@ZvonimirMilas) November 18, 2025
Сега етажите са необитаеми, уточнява Хърватското радио и телевизия. Според представители на аварийните служби огънят е тръгнал от покрива и най-вероятно от неизправна инсталация.
To je netko osigurao preduvjete za budući poslovno-stambeni kompleks na atraktivnoj lokaciji u Zagrebu ili se Vjesnikov neboder slučajno zapalio? pic.twitter.com/uo8fKJFGqS— Vanja Moskaljov (@moskalva) November 18, 2025
Премиерът Андрей Пленкович заяви, че щетите по сградата в Загреб са големи, но най-важното е, че няма жертви, а държавата ще предприеме мерки за възстановяване на небостъргача.