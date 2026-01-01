Пристанищната и гражданската инфраструктура на Одеска област отново бе подложена на масирана атака от руски дронове през нощта, съобщи областният управител, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм, предава кореспондентът на БТА в Одеса Светлана Драгнева.

"Щети са нанесени и на пристанищната инфраструктура. Пострадал е и склад на територията на пристанището", според същия източник.

По информация на областния управител са засегнати жилищни сгради в предградията на Одеса, като падащи отломки от свалени дронове са повредили покриви и са счупили стъкла на две частни къщи.

"За щастие няма пострадали. Всички оперативни служби работят на терен по отстраняване на последиците от нападението", се казва в съобщението Кипер.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.