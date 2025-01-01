Докато френският парламент разглежда бюджета за социалното осигуряване тази седмица, трите големи синдиката в страната – CGT, FSU и Solidaires – призоваха за национален ден на протести и стачки във вторник (2 декември). Целта е да се окаже натиск върху правителството срещу мерките за икономии и за по-високи заплати. Организаторите са планирали около 150 митинга в цяла Франция. В Париж протестът ще започне в 14:00 ч. местно време днес от площад „Бурс“, пише Le Monde.

Стачката не се очаква да доведе до съществени смущения в транспорта.

Високоскоростните влакове ще се движат регулярно. Очакват се локални затруднения в трафика по някои линии на дълги разстояния, на определени регионални линии – особено в южния регион Окситания – както и по линия RER C в парижкия регион, съобщи министърът на транспорта Филип Табаро. От пресслужбата на държавната железопътна компания SNCF обявиха, че девет от всеки десет влака ще се движат.

Властите не очакват въздействие върху разписанията на полетите, като отбелязват, че едва трима служители в сектора са заявили участие в стачката.

В парижкия регион метрото, автобусите, трамваите и влаковете RER, управлявани от транспортната компания RATP, се очаква да работят нормално.