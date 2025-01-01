Руските сили масирано атакуваха Одеска област с дронове. Най-много пострада град Черноморск и околностите му. В резултат на удара е повредена енергийната инфраструктура. В момента над 29 000 абонати са без електричество, посочва председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в съобщи в "Телеграм". По негова информация работата по възстановяване на електроснабдяването вече е започнала, като критичната инфраструктура се захранва от генератори.

Русия атакува четири енергийни обекта в Одеска област, съобщи и пресслужбата на енергийна компания ДТЕК в приложението "Телеграм". От ДТЕК обясниха, че веднага щом енергетиците получат разрешение от военните и спасителите, те незабавно ще започнат инспектиране на оборудването и възстановителните аварийно-ремонтни работи.

В Черноморск са нанесени щети на частни къщи и административни сгради, на места са избухнали пожари, които бързо бяха потушени, информира още областният управител.

Междувременно руското министерство на отбраната съобщи, че силите му за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили тази нощ 21 украински дрона над южна и югозападна Русия, предаде Ройтерс.

"През изминалата нощ дежурните средства на ПВО прехванаха и унищожиха 21 украински безпилотни летателни апарата от тип самолет: 11 - над територия на Волгоградска област, 8 - над Ростовска област и по 1 над Белгородска и Брянска област", уточни в платформата "Телеграм" министерството, цитирано от ТАСС.