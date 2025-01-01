Великият херцог на Люксембург Анри абдикира от трона след 25 години като държавен глава, предаде Асошиейтед прес.
Мястото му заема най-големият му син, престолонаследникът Гийом, с което монархията в сърцето на Европа се готви за смяна на поколенията, отбелязва агенцията.
Новият велик херцог на Люксембург Гийом положи клетва като държавен глава пред парламента, след като по-рано днес баща му Анри абдикира от престола, предаде Асошиейтед прес.
Седемдесетгодишният Анри прекара близо 25 г. на трона, изпълнявайки предимно символични функции в малката монархия, разположена в сърцето на Европа. Церемонията по абдикацията на Анри се състоя в Двореца на великите херцози.
Анри изпълняваше предимно церемониална роля на велик херцог заедно с кубинската си съпруга, великата херцогиня Мария Тереза.
43-годишният Гийом се закле върху Конституцията на Люксембург пред 60-те избрани членове на Камарата на депутатите. Предстои новият велик херцог да отправи поздравление към обществеността от балкон с изглед към централния площад. До него ще бъдат съпругата му графиня Стефани дьо Ланьой и синовете му – 5-годишният принц Шарл и 2-годишният принц Франсоа.
Освен това Гийом ще бъде домакин на галавечеря, на която ще присъстват президентите на Франция и Германия – Еманюел Макрон и Франк-Валтер Щайнмайер, както и много други високопоставени гости.
Създадена върху територии, откъснали се от днешните Франция, Белгия и Германия през 17 и 19 век, малката нация е парламентарна демокрация с великия херцог като държавен глава, подобно на крал Чарлз в Обединеното кралство или крал Филип в Белгия.
Приблизително 700 000-то население говори смесица от люксембургски, германски език, и френски и немски в обществения живот. Това е последното останало велико херцогство в света. Една от най-малките държави в Европейския съюз и най-богатата на глава от населението, Люксембург е финансова сила, в която се намират важни институции на ЕС, като Европейският съд и Европейската инвестиционна банка. Великото херцогство е дом на много от банките в еврозоната, презастрахователни компании и мениджъри на хедж фондове и парични пазари.
Гийом е седмият велик херцог на Люксембург от 1890 г., когато в страната е установена съществуващата днес форма на монархия.