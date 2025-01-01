Един цивилен е бил убит в резултат на нощна руска въздушна атака над град Била Церква в Киевска област, предаде Ройтерс, цитирайки управителя на украинската област.

„Тялото на мъж беше открито, докато пожарникарите гасяха пожар в гаражен комплекс, който се възпламени в резултат на атаката“, написа губернаторът Микола Калашник в публикация в приложението „Телеграм“.

„Пострадали са много части от града. Прозорците на няколко многоетажни жилищни сгради са разбити, а в (няколко) района са избухнали пожари“, добави той.

Тази нощ Русия отново атакува пристанищната инфраструктура на украинския Измаилски район, се казва в изявление на районната държавна администрация във "Фейсбук".

Благодарение на навременната реакция на заплахата бяха предотвратени значителни разрушения, както и човешки жертви, се казва още в изявлението на районната администрация.

Възникналите пожари в резултат на попадения в цели са били бързо потушени от пожарникарите.

Украинският крайдунавски град, както и региона около него, в продължение на близо два часа беше подложен на масирана атака с дронове.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според официалното преброяване в Украйна през 2001 година. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.