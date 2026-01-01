Нова стрелба в турско училище, има поне един загинал и няколко ранени, съобщават местните медии. 

Въоръжено нападение е извършено в училище в турския град Кахраманмараш, съобщи областният управител Мюккерем Юнлюер.

По думите му стрелбата е станала в основното училище „Айсер Чалък“, като причините за инцидента все още не са известни.

„В момента има нападение. В едно от нашите училища се случи тъжен инцидент. Получихме информация, че има ранени. Разследваме случая в детайли“, заяви Юнлюер.

Той подчерта, че ситуацията е все още много динамична и властите работят по изясняване на всички обстоятелства около случилото се.

По темата

БГНЕС
